«Mina seda küll ei usu!» Facebookis pandi kriimustuste tõttu loosi väikemaja

«Meil on mõned majad, mis on veidi kahjustatud ja väiksemate kriimudega, kuid kõik on endiselt elamiskõlblikud, meil pole kavatsust neid müüa! Jagame maja mõne inimesega, kes jagavad meie postitust ja kommenteerivad «Valmis» enne 10. novembrit,» seisab Facebooki lehe «Väike Maja.» postituses.

Elu24-le ekraanitõmmise saatnud kodanik aga leiab, et tegemist on mingit sorti libaloosiga ning lootust maja endale saada ühelgi postituse jagajal ei ole.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Sama postitust Facebookist otsima hakates leiab aga juba uue ja värskema. Selle sisu on sama, kuid kommenteerimise aega antakse kuni 15. novembrini.

Sarnaseid postitusi on teisigi, ent need kaovad kiiresti nagu tina tuhka. Ühest sellisest jõudsime vaevu ekraanitõmmise teha, kui juba oli see kadunud.

Selles kirjutati nõnda: «Meil on hea meel teatada, et kingime väikese majakese, mida ei saa väikeste kriimude ja väiksemate kahjustuste tõttu müüa, kõik heas korras, seega saadame selle juhuslikult õnnelikule, kes jagab ja kommenteerib «Valmis» enne 10. novembrit 2022».

Foto: Ekraanitõmmis Facebookist

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak kommenteeris, et taoliste libaloosimiste eesmärk on panna inimesi selle libakontoga suhtlema, et hiljem seda ära kasutada.