Toomas Kirsi abikaasa: arstid andsid talle kuu aega toibumiseks, tema aga tegi tööd – see oli õige otsus

Novembri lõpus jõuab Kanal 2s teleekraanile saate «Pilvede all» viimased neli episoodi. Sarja produtsendi ja lavastaja Toomas Kirsi abikaasa tõdeb, et mehe tervis polnud salvestuste ajal kiita: «Ma ei tea, kas ta aimas, et see võib jääda tema viimaseks tööks võtteplatsil.»