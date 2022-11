«Kodud rahaks» tandem ootab uusi väljakutseid. Saatejuht: kandideerimiseks on vaja vaid pealehakkamist

Saatejuht Keili Sükijainen on samuti rõõmus, et neil on võimalik vaatajate suurele nõudmisele vastu tulla ning eestimaalasi veel kord isetegemise ja renoveerimispisikuga nakatada.

«Me ootame üürikodusid – selliseid, mida on võimalik teenima panna. Et kas need siis lähevad üürimiseks või lühiajaliseks üüriks, näiteks Airbnb-sse,» märgib Sükijainen ja jätkab: «Kindel on see, et niisama me kellegi elamist korda ei hakka tegema, aga kui sa oled endale korteri ostnud näiteks säästude eest või saanud päranduseks ja sa tahad sellele elu sisse puhuda, et panna see raha teenima, siis kõik sellised kodud lähevad kaubaks.»