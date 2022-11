PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 5. november: Neitsile mõjub hästi aktiivne tegutsemine, Veevalajat võib tabada ootamatu reis

JÄÄR

Mida agaram oled, seda raskemini ületatavad tunduvad takistused. Sul võib tekkida peaga vastu seina jooksmise tunne.

SÕNN

Veenus on vastasseisus äkilise Uraaniga. Meel on ärevil, igatsed põnevaid seiklusi. Rutiini isiklike suhete vallas on raske taluda.

KAKSIKUD

Näed välja rahulik, ehk isegi ükskõikne. See mulje on aga petlik, sest sisemiselt oled valvel ning ootad momenti, millal tegevusse tormata.

VÄHK

Oled võimekas ja suudad olukorda sobivas suunas nihutada. Hästi õnnestub koostöö inimestega, kes on sinust üsna erinevad.

LÕVI

Sul on jõudu ja otsusekindlust, et ikka väsimatult oma rada mööda astumist jätkata. Sa ei karda endale püstitada ambitsioonikaid eesmärke.

NEITSI

Energiavarude taastamiseks ei ole vaja puhata. Aktiivne tegutsemine ja vilgas suhtlemine mõjuvad sulle paremini kui niisama vedelemine.

KAALUD

Hea on vanu sõpru ja isegi teretuttavaid jälle näha. Avastad, et sul on nendega palju rohkem ühist, kui aastate eest näis.

SKORPION

Kui ümberringi toimuv tundub tüütu ja väsitav, leiad kergesti väljapääsutee. Alati on käepärast võimalus unistustemaale põgeneda.

AMBUR

Keegi tahab sinuga koos olla. Sa näed, et ta üritab väga, see on häiriv. Sul võib tekkida tunne, et sinu vabadust üritatakse piirata.

KALJUKITS

Sinu tähelepanu köidavad ilusa välimusega inimesed. Oled suhteliselt pealiskaudne ega otsi suhtlusest sügavamat iva, tahad lõõgastuda.

VEEVALAJA

Võimalik, et pead mitte just kõige meeldivamal põhjusel reisi ette võtma. Sul pole võimalik sõita koos nendega, kelle seltsi sa naudiksid.

KALAD