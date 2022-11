OTSEFOTOD ⟩ T1 keskuses asuv Hot Lipsi Erootikamaailm avati uhke peoga

Neljapäeval toimub T1 keskuses kuum Hot Lipsi Erootikamaailma avapidu. T1 tegevjuht Tarmo Hõbe selgitas Elu24-le, et eesmärgiks on tuua keskusesse tooteid ja teenuseid, mis eristuksid. «Hot Lips on selle uue koosluse väga hea näide, täna Eestis ei ole üheski keskuses erootikapoodi. Erootikapoed pigem ei ole hea kuvandiga, kunagi alustasid keldripoodidest ja pigem on nad nurgatagused, põrandaalused. Aga mujal maailmas on see inimeste elu normaalne osa,» rääkis ta.