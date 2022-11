PÖÖRDELINE AEG ⟩ Varjutusega kaasnenud sündmused Eestis ja maailmas: suured kokkulangevused

25. oktoobril algas päikesevarjutusega seekordne varjutuste periood, mis lõppeb kuuvarjutusega 8. novembril. Sellest on olnud juba palju juttu, kuivõrd pöördeline aeg see olla võib, nii et heidame nüüd pilgu mõningatele suurematele sündmustele, mis varjutuste perioodil praeguseks juba aset on leidnud.

Varjutuste järelmõjud jätkuvad veel ka järgnevatel kuudel, kuid käesolev periood algatab teemad ja sündmused, millega tuleb tegeleda. Seega tuleb pidada meeles, et varjutuste mõju ei lõppe nende kahe nädala möödumisega.

Selle nädala algul võis leida Postimehest mitmeid artikleid, mille pealkiri sisaldas sõna «kaos»: see see on, varjutuste periood.

Noorte vägivald: Pärnu teenis rahvasuus peksupealinna nime

Varjutuste periood algas noortevägivalla juhtumiga Pärnus, milles osalesid eelkõige tüdrukud vanuses 12-14 aastat. See tõi päevavalgele probleemsed valukohad selliste keeruliste lastega tegelemises ning tegelikult ka peegeldas midagi meie ühiskonna kohta.