Täna kirjutasid mitmed meediaväljaanded, et kohtutäitur müüb oksjonil krüptokaevandamise masinaid ning hinnaks on märgitud 150 000 eurot. Arvutiekspertidel läksid kuulutuse hinda vaadates aga silmad suureks. «Konteiner maksab seal küll miskit, aga kogu kupatus on maksimaalselt 40 000 eurot.»