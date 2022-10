GALERII ⟩ Ekraanidele jõudis kogupere muusikaline komöödia «Will, Will, krokodill»

Kui perekond Primm kolib New Yorki, on nende noorel pojal Joshil uues koolis ja uute sõprade keskel raske kohaneda. Kõik see aga muutub, kui ta avastab oma uue kodu pööningul elava laulva krokodill Willi, kellele meeldivad vanniskäigud, kaaviar ja hea muusika. Nad saavad kiirelt sõpradeks, ent kui kuri naaber härra Tõre Willi elu ohtu seab, peab perekond Primm lööma kampa Willi karismaatilise omaniku Hector P. Valentiga, näitamaks maailmale, et perekonda võivad kuuluda ka kõige ootamatutest paikadest pärit isiksused ning et suures laulvas krokodillis, kel veelgi avaram isiksus, pole midagi halba.

Mängufilmis «Will, Will, krokodill» kõlavad originaallaulud, mida esitab Shawn Mendes ning mille on kirja pannud laulukirjutusmeeskond, kes on loonud ka «Maailma suurima show-mehe» laulud – Benj Pasek ja Justin Paul. Paseki ja Pauliga liitusid filmile originaallaulude kirjutamiseks ka Ari Afsar, Emily Gardner Xu Hall, Mark Sonnenblick ja Joriah Kwamé.

Eesti vaatajate jaoks on filmitegelastele oma hääle andnud Andreas Poom (Will), Üllar Saaremäe (Hector), Lucas Christopher Varema (Josh), Markus Luik (härra Primm), Nele-Liis Vaiksoo (proua Primm), Märt Avandi (härra Torss) ja mitmed teised.

Filmi režissöörid ja produtsendid on Will Speck ja Josh Gordon, stsenaariumi autor on Will Davies. Filmi produtsent on Hutch Parker ning peaprodutsendid on Kevin K. Vafi, Dan Wilson, Robert J. Dohrmann, Benj Pasek, Justin Paul, Tarak Ben Ammar ja Andy Mitchell.