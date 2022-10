Saates «Ma näen su häält»​ asuvad teesklejaid tuvastama särtsakad naisbussijuhid

Saate arvajatena panevad end sel korral proovile Soome bussijuhid Lea Hinnosaar ja Keiu Külv , kes lubavad panna mängu kõik, et paljastada ka kõige nutikamad teesklejad. Pikaaegsed sõbrannad tulid saatesse, et end argirütmist välja murda ning luua taas ühiseid mälestusi. «Tulime saatesse põnevuse, mitte auhinnaraha pärast,» sõnab Keiu.

Külalisnõunikuna liitub telemänguga armastatud laulja ja saatejuht Karl-Erik Taukar, kes on enda sõnul eelnevate saadete puhul nautinud eriti teesklejate võitu. «Kui laval toimub elu, siis see on põnev. Isegi siis, kui keegi laulab nootidest mööda. Ma ütleks, et selline stiilne möödalaulmine on põnevam, kui puhtalt ja igavalt laulmine,» leiab Taukar.