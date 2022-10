FOTOD JA VIDEO ⟩ Läbilõigatud kõri ja hookuspookus: Eesti staarid on halloween'i-pidustusteks valmis

Halloween ehk kõigi pühakute õhtu on 31. oktoobril tähistatav tähtpäev, mil uuristatakse kõrvitsaid, peetakse stiilipidusid ning käiakse kostümeeritult ukselt-uksele kommi või pommi küsimas. Mitmed kõrvitsapeod leiavad aga aset just täna õhtul ning selleks on ennast valmis sättinud ka mitmed kohalikud staarid.