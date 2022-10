PÄRNU NOORTEKAMPADE VALGUSES ⟩ Malle Kobin: hirmutamist on vaja, vanglat tuleb neile näidata

2013. aastal aasta emaks valitud viie lapse ema Malle Kobin tõdes Pärnu peksujuhtumitest rääkidest, et kõik saab alguse kodust. «Peab selgeks tegema, et mis juhtub, kui teed midagi aktsepteeritut...»

2021. mõisteti Kobin süüdi viie alaealise kasulapse käe ja jalaga löömises, mitmeks päevaks luku taha panemises ja ühe koha peal tundideks seisma sundimises. Kobin end üheskis kuriteos süüdi ei tunnistanud – lapsi ta löönud ei ole ja karistusena keegi tunde püsti seisma ei ole pidanud. «Tõepõhi võib olla selles, et ma olen need jube rasked lapsed võtnud. See on tõsi,» nentis Kobin möödunud aastal «Kuuuurija» saates.