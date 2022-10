Lahkus staažikas ajakirjanik Indrek Kuus

«Ta leiab, et olgugi elu on tüütu ja keeruline, tasub seda võtta lihtsalt ja rõõmsalt,» seisab tema 2017. aastal ilmunud artiklis.

Kaupo Männiste tõdes toimetusele, et töötasid kunagi Kuusega koos. «Mul oli rõõm Indrekuga kunagi koos töötada ja sellest ajast peale on meil omavahel olnud hea klapp. Indrek oli tore ja heatahtlik kaaslane, mõnusa huumorimeelega,» meenutab sõber. «Temaga oli alati tore kohtuda ja maailma asju arutada. Me mõlemad oleme olnud suured Gruusia kultuuri ja köögi austajad ja nii ma tegingi võimaluse avanedes ettepaneku just Indrekule see reis koos ette võtta.» Männiste sõnul sai sellest vahva seiklus, mida veel hiljemgi meenutati.