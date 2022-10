intervjuu ⟩ Saates «Ma näen su häält» lõpuduetti laulnud Hambahaldjas: muretsesin, et äkki hakkan naerma

Telemängu «Ma näen su häält» võitnud 35-aastane Kaisa Schmit on sündinud ja üles kasvanud Võrumaal. Peale gümnaasiumi lõpetamist kolis ta Tartusse, kus asus maaülikoolis õppima loomakasvatust. «See valik oli suuresti seotud minu perekonna traditsioonidega ja otsus tuli sellest, et meil on kodus palju lambaid. Vanemad on poole oma elust sellega tegelenud.»