KLÕPS ⟩ «Mis sa oma juustega tegid?» Sisulooja ja onlyfansitar Helery Tõkke üllatas fänne

Helery on varem meedias figureerinud eelkõige kui onlyfansitar ning enda sõnul oli ta üks esimesi Eestis, kes sellega tegelema hakkas. Helery müüb populaarsel saidil alastipilte ja -videoid. Samuti on ta loonud silmatorkavat sisu YouTube'is, kus püüdis oma tegemistega ka kaasjuutuuberi Andrei Zevakini tähelepanu. Ühismeedias kasutab Helery ka pseudonüüme Teele Loves Jobu ja Raja Teele. Üle-eelmisel aastal üritas ta osaleda «Eesti laulu» võistlusel, ent paraku tema lugu poolfinaali ei valitud.

Pea- ja seljaaju haigust multiskleroosi põdeva Helery jaoks on OnlyFansist saadav tulu ainus sissetulek, sest haiguse tõttu ta tavatööl käia ei suuda. Möödunud aasta alguses rääkisid mitmed OnlyFansis raha teenivad naised «Kuuuurija» saates, kuidas nende intellektuaalomandit varastatakse. Ka Helery on pidanud vedama vägikaigast meestega, kes on tema higi ja vaevaga loodud tasulist erootikasisu tasuta kogu maailmaga jaganud. Helery on kahjunõudega nõutud summa ka kätte saanud, sest kohtusse pildijagaja minna ei soovinud. «Ma sain rohkem, kui ma lootsin,» rääkis onlyfansitar toona.