PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 26. oktoober: Amburi avanemine valele isikule toob pettumust ja valu, Kaalud võivad sportimisel üle pingutada

Võimalik, et kavandad hoogsalt ettevõtmisi, millesse tahad kaasata suurt hulka inimesi. Et asi õnnestuks, tuleb nende soovidega arvestada.

Äritegevus läheb suure hooga käima, see tekitab sinus sportlikku hasarti. Oled põnevil ja riskialdis, valmis uusi asju proovima.

Merkuuri ja Marsi trigooni toel on sul lihtne oma mõtteid mõjuvalt sõnadesse panna. Suudad saavutada just seda, mida taotled.

Julgust ja ettevõtlikkust jagub küllaga. Tööl oled valmis suure vastutuse võtmiseks. On oht, et sa ei tea päris täpselt, mida see endaga kaasa toob.