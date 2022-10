VIDEO ⟩ «Ta oli absoluutselt kõikide poiste lemmik» Jaagup Tuisk avaldas enda lapsepõlve iidoliga muusikavideo

Jaagup tunnistab, et Inesega laulu tegemine tekitas alguses palju aukartust ja närvikõdi, sest lauljanna on kunagi olnud Jaagupi celebrity crush. «Mäletan kooliajast küll, et Ines oli absoluutselt kõikide poiste lemmik ja täpselt samamoodi ka minul. Fännasin ikka korralikult, kõik plaadid pidin saama ja nii edasi,» naerab Jaagup.

«Mingi hetk istusime plaadifirma kontoris, kuulasime loo demo ning olin esialgset versiooni ka natuke ise täiendanud. Ühel hetkel tekkis tunne ja idee, et just Inese imeline ja äratuntav vokaal annaks sellele loole palju juurde. Me ei käinud linnapeal lugu erinevatele naisartistidele pakkumas – oli vaid üks variant ja selleks oli Ines,» selgitab Jaagup tagamaid, kuidas valiti loosse naishääl.

Jaagupi sõnul ei oleks ta ise julgenud pürgida nii legendaarse nimeni nagu Ines. «Aga õnneks mu manager Toomas Olljum tuleb alati parimate ideedega platsi ning ka Inese kaasamine oli tema mõte.»

«Kui ta lõpuks mulle koju stuudiosse tuli, siis ma ei valeta – ärev tunne oli sees, aukartus. Aga ta mõjus nii vahetult ja soojalt ning mõne hetkega oli see kadunud. Väga äge oli temaga koostööd teha – ülimalt professionaalne laulja ja artist,» kiidab Jaagup Inest.