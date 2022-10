Indrek Saar tantsusaates osalevast abikaasast: see on tohutu pingutus, olen Ülle üle väga uhke

Indrek Saar tunnistas Elu24-le antud intervjuus, et oli pühapäeva õhtul enne saadet «Tantsud tähtedega» vist sama närvis kui need, kes asusid tantsupõrandal jalga keerutama. «See on nii kontsentreeritud hetk! Ühelt poolt on küll tehtud palju tööd, teiselt poolt on ettevalmistuse aeg ju lühike. See ajab närvi ka selle, kes pöialt hoiab,» tõdeb näitlejatari abikaasa. «Mul vist värisesid kõik kohad!» lisab ta naerdes.