Pärnus juhtunu valguses esitati rahvaalgatus: ka alaealised kriminaalid tuleb vastutusele võtta

Algatuse esitajad ei ole nõus politsei pooliku tööga ja nõuavad, et ka alaealised peksjad saaksid karistatud seaduse kõige karmima karistusega. «Me ei ole nõus olukorraga, kus ei julge oma lapsi linna üksi lasta, sest ei tea, kas nad ikka tulevad tervena koju tagasi. Me ei ole nõus olukorraga, kus ei julge last üksi koju jätta kartuses, et tagasi jõudes on laps läbi pekstud,» lisatakse avalikkusesse jõudnud juhtumite valguses.