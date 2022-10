«Antud agressiivsed noored on tegutsenud linna peal aastaid.» Kaks Pärnu teismelist sattusid eakaaslaste peksuohvriks

Teine anonüümne allikas väitis sama: «Sedalaadi noored on pidev probleem meie bussijaamas ja teistes kogunemispunktides. Neid intsidente on meeletult. Meie imelises riigis on 14-aastane teovõimeline, 12-aastased noored, kes sedalaadi kuritegusid toime panevad, pääsevad.» Ennetusvaldkonnas töötava naisterahva sõnul tõstab enamik perekondi sedalaadi noorte suhtes käed üles ja sellega asi piirdub: «Ühiskond peab hakkama saama.»

Üks anonüümne allikas avaldas Elu24-le: «Kuulsin neid tüdrukuid bussis kõva häälega rääkimas, et oluline on see, et kooli need videod ei jõua. Nad olid uhked selle üle, mis tegid. Lubasid endale sõrmused muretseda, et oleks mõnusam lüüa. Veel mainisid, et panevad, kas siis selle sama ohvri riided või kellegi teise tüdruku omad, vetsupotis põlema. Ja kõva häälega veel küsisid üksteise käest, et see ei tohiks minna kriminaalasja alla.»