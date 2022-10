Me kõik teame, et õnn eksisteerib kõikjal, kui vaid suudame oma südame avada ning halvad tunded ja mured lahti lasta, ent praegusel väljakutsete rohkel ajastul on see kohati päris keeruline. Tegelikult annab elu ka rasketel aegadel võimalusi, mõnikord isegi rohkem, kui oleme valmis nägema ja vastu võtma. Inimene on kord selline olend, et tahab küll olla õnnelik, aga tihtipeale saboteerib ise oma võimalused või laseb need käest.