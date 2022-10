VIDEO ⟩ «Mis eeskuju ta on Eesti rahvale?» Tervise- ja tööminister kasutas riigikogu istungil mokatubakat

Peep Peterson on tervise- ja tööminister alates 18. juulist 2022 ning kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Nüüd levib mehest TikTokis videoklipp, kus saab näha teda riigikogu istungi ajal mokatubakat tarbimas.

Video pakub paljudele TikToki kasutajatele nalja ning tundub, et mitmed mõistavad mehe nikotiininälja rahuldamise vajadust. «Järgmise asjana vennal litib ja peab seletama hakkama seal,» naeris üks.

Kuid kihavas kommentaariumis heideti ette, et terviseministrile ei ole kohane mokatubakat kasutada. «Miks alati need terviseministrid just vastupidist endast näitavad?» väljendas üks kommenteerija pettumust. Paljude silmis jäi küsimärgi alla, kas selline käitumine on ikka eeskujulik.

Oli ka neid, kes ministri kaitseks välja astusid. «Te tahate öelda, et kui teie seda kuskil teete, on see normaalne ja äge, aga nüüd, kui seda teeb kõrgem isik, on see hukkamõistu väärt?» kommenteeris üks tiktokker. «Pulli peab saama,» lisas teine.

Videos saab näha, kuidas Peterson esmalt taskuid kompab, seejärel sätib justkui laual olevat klaasi ning siis lükkab kibekiirelt nikotiinipadja huule alla. Kui padi on ilusti huule all paigas, kallab mees endale klaasi vett, nagu midagi ei oleks juhtunudki. Ilmselt on sama tunne tuttav paljudele mokatubaka tarbijatele.