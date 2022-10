SÜDAMESOOV SAI TÄIDETUD ⟩ Viljandimaal elav 20-aastane Esta põeb haruldast kalasoomustõbi. «Miks minu ema peab kannatama?»

Viljandimaal elavat Estat on kogu elu saatnud ihtüoos. Haruldane, kuid silmatorkav kalasoomustõbi on ravimatu ja nõuab katkematut hoolt, et elu oma nahas oleks elamisväärne. «Kui teised lapsed käivad liivakastis ja valavad kummikust liiva välja, siis meie koristame hommikul toa ära, sest põrand on nahapuru täis,» räägib rõõmsameelne ema, kes on pidanud ühe lapse sellele haigusele kaotama.