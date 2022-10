SODIAAGISOSINAD ⟩ Elu läheb intensiivseks ja süda aktiveerub

Soovitused nädalaks

Sel nädalal tuleb seista silmitsi millegi lõppemisega, see võib olla mingi oluline väärtus, kas materiaalne, hingeline või emotsionaalne, kuid aeg näitab, et see on määratud transformeeruma.

Narr astub julgelt uuele teeotsale, mõni võiks isegi arvata, et hulljulgelt. Kui lisame siia veel Karikate Paaži tundeküllase energia, siis on vastus selge. Sel nädalal on õhus tunnete asjus uus algus. Me ei karda haiget saada, astume innuga sellele uuele teeotsale, mis meid peibutab. Siiski tasub meeles pidada, et uus teekond on alati täis ohtusid. Ole selleks valmis!