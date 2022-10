REPORTAAŽ ⟩ Haapsalus korraldas marutuul kortermaja katuselennu. «See oli täpselt nagu Ameerika õudusfilmis!»

Haapsalus rebis marutuul endaga kaasa kortermaja katuse. Kohale jõudes leiame eest mitu suurt plekihunnikut, millest välja turritavad mitme sentimeetrised naelad. See peaaegu, et uhiuus katusematerjal võttis eile õhtul tuule alla ning lendas õuealal ringi. Majast saja meetri kauguselt võime eest leida hunniku, mille vahele jääb kahe meetri kõrgune võrkaed, mis olenemata suurest tuulest ja lendavast katusest, räsitud ei saanud. Suur tuul tõi kahjustusi nii korteris elavatele inimestel kui ka autoomanikele, keda tabas vaatepilt, mis oleks pärit kui filmist.

Kogu Lihula tänav on täitunud klaasvilla tükikestega, see kõik pärineb katusealt, mis öösel end tormiga lahti rebis, kuid iga päevaselt täitis vill soojustuse eesmärki. «Kogu trepikoda oli seda hommikul täis, kuid praeguseks on see juba ära koristatud,» räägib üks majaelanikest. Põikasime ka sisse ühte treppikotta, kust leidsime eest neljanda korruse elanikud, kes olid antud korteris elanud üle kahe aasta.