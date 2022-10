600 EUROT NAGU NIUHTI ⟩ Kuidas kelmid LHV nimel tallinlase kontot tühjendasid: olen alati mõelnud, et kuidas saab selline asi juhtuda

«Ma olen siiani endast nii väljas,» tunnistab 23-aastane Aleksandria, kes langes kavalate netipetturite ohvriks. «Ma olen alati mõelnud, et kuidas saab selline asi juhtuda, et kas inimene on tõesti nii rumal ja naiivne, et sinna klikib...»

Nimelt tuli Tallinnas elavale Aleksandriale laupäeva hommikul telefonile sõnum: «Teie LHV kontole tehti volitamata tehing. Selle taotluse saate heaks kiita või tagasi võtta aadressil...» Neiu tunnistab, et kuna rääkis parasjagu telefoniga, vajutas ta pikemalt mõtlemata sõnumis olevale lingile. «Märkasin, et LHV pangalt tuli sõnum, et tehti ülekanne ja vaadake üle,» meenutab ta. Sellelt samalt numbrilt oli ta aga kolm aastat tagasi saanud hoiatava sõnumi, et LHV panga nimel levib pettus ja linkidele mitte vajutada. «Täiesti mõtlematult vajutasin kohe peale.»

Telefonile tulnud sõnum. Foto: Erakogu

Lingile klikkides avanes LHV panga kodulehekülg ja neiult küsiti Smart-ID PIN2. «Tunnistan, et mingi hetk mõtlesin küll korraks, et oot, misasja. Läksin siis välja ja logisin LHV äpist enda panka, aga juba oli hilja.» Kaarti kinni pannes avastas ta, et kontolt oli kokku kahe ülekandega broneeritud 659 eurot.

«Kui see juhtus, olin endast täiesti väljas. Värisesin üleni...» tunnistab ta. Aleksandria tegi kohe kõne ka panka ja sulges enda pangakaardi. LHV pank aga abikätt ulatada ei saanud.