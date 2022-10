«Ausalt öeldes arvasin, et olen selles keldris üksi kuni sõja lõpuni,» nõnda lausus rahva seas Ukraina Jeanne d'Arciks nimetatud Evhenia, kes kestval nädalavahetusel rindejoonel abiellus. Veelgi imelisem on aga see, kuidas paar üksteist leidis.