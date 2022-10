ELU25 ⟩ Jüri Arrak (1936-2022): kõige rohkem siin ilmas ärritab mind vabaduse puudumine. Ja sellest hakkavad inimesed mõtlema alles siis, kui seda enam ei ole

Valetamisest ja kaksikelust ei taha ma rääkidagi. Igal juhul pole nii-öelda nõukaajas midagi, mida ma tagasi tahaks.

Sellised lood.»

*

Juku-Kalle Raid: Kas sa mäletad, kui sa selle teksti kirjutasid?

Jüri Arrak: (On elevil) Ausalt ei mäleta! Ma mõtlen ja kirjutan suhteliselt palju. (Parandab ennast) Tähendab, kirjutan vähem, aga mõtlen palju. Ja see kustutab eelnevad dokumendid ära, ehkki mõningad kristalliseeruvad. Näiteks sõna «vabadus», «võim». Sõna «bioloogia». Bioloogia on mind huvitanud kauem, kuskil 1990ndate alguses tekkis äkki selline tunne, et me oleme hoopis loomad. (Peab pausi) Nojah, see ei ole muidugi mingisugune uudis

(Naerab). Aga me ei teadvusta seda kogu aeg, et me oleme loomad. Meile on lisandunud abstraktse mõtlemise võime ja loomakene ju niimoodi ei oska! Mul oli ilus koer Bosse, haruldane sõber. Me rääkisime temaga juttu, ta vaatas mulle otsa, pani pea viltu. Nohises ja ma ütlesin, et Bossu, sinuga pole üldse suurt mõtet rääkida, läheme jalutama parem! Abstraktne mõtlemine ei sobi bioloogiale, sellega tekkis hoopis uus süsteem siia maailma. Ja kõik hirmu tõttu. Et koletis võib tulla kuskilt mäe tagant, sind ilmselt ära sööma ja siis ma annan tükikese talle. Ohverdan, et ise alles jääda. Religioon.

J-K.R: See on see, mida täna saame kunstiks nimetada!