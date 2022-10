«Martin Helme, mulle on jäänud mulje, et te olete alati austanud konkreetset arvamust ja ilma keerutamata jutustamist, olen selles osas teiega ühte meelt ning sellest lähtuvalt ka kirjutan,» alustab näitleja Tõnis Niinemets oma sõnavõttu.



Niinemets märgib, et Helme Ukraina toetuse mitteallkirjastamisest on küll mitu päeva möödas, aga teema on siiani õhus. «Kuulasin teie põhjendusi ja tundus kuidagi ebakonkreetne. Jah, mulle ka meeldiks kui igasuguste allkirjastamistega kaasneksid konkreetsed tulemused parema maailma suunas, aga antud juhul on küsimus, kas me saame Vene riigi tegutsemisest Ukrainas sarnaselt aru või mitte,» jätkab ta lisades, et tundub, et mitte.

«Mõistan, et te ei saa erakonnana anda oma valijale väiksematki teemat, kus valitsuse ja peaministriga samas paadis olla, aga siis öelge see ka igas teemas välja. Et valimised on tulemas ja that’s it (nii on - ingl.k) — ka sõja kontekstis,» kirjutab näitleja. «Suurele naaberriigile on teie poolt signaal — open for relationship (valmis suhtluseks - ingl.k).»