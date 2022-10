Nelja aastaga neli last kaotanud Liivia: mõtlesin, et ma ei taha enam elada

Kui Liivia unistas noorena suurest perest, ei osanud ta aimatagi, kui keeruliseks võib tema ja ta laste elu ühel hetkel muutuda. Päris väiksena jooksid kõik Liivia lapsed rõõmsalt mööda tuba ringi, kuid ühel saatuslikul päeval sai perekond teada karmi diagnoosi. Selgus, et kõigil neljal lapsel on progresseeruv geneetiline haigus, mis lõppeb surmaga. Siiski lootis noore ema süda, et äkki kõige pisem tütar Anneliis pääseb.