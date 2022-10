VANUSELINE DISKRIMINEERIMINE? ⟩ 91-aastaselt proualt võeti koer ära: naine ise haarati samuti kaasa ja viidi jõuga haiglasse

91-aastasel Tallinna proual nimega Veera on eluaja jooksul olnud neli imearmsat Saksa lambakoera, kelle ta on kutsikast peale üles kasvatanud. «Leidsin juba ammu, et koerad on paremad kui inimesed. Nad tunnevad rõõmu, kui ma koju tulen. Kui mees veel elas, siis ütles mulle, et armastan koeri rohkem kui teda. Mida ma teen, mees ei tule mulle ju vastu,» naljatab pikaaegne koeraomanik Veera, miks ta neljajalgsetesse nii kiindunud on, et veel ka 91-aastaselt soovib koera omada. Viimane nest võeti talt aga vägisi koju sisse tungides ära.