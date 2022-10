SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal toob metsikud soove ja segaseid sõnumeid, mis vajavad ohjamist

Soovitused nädalaks

Kui koged pettumust, ära lase sel liiga sügavale hinge pugeda - tea, et kõik on muutumises.

Selle kaardiga seonduvad kurbus ja südamevalu, sageli on põhjuseid rohkem kui üks. Selle kaardi ilmumine viitab mõtlematutele tegudele, mis on põhjustanud raskesti lahendatavaid probleeme. Valu, vigastus, kannatus - kõik see on praegu päevakorral. See on midagi isiklikku, millele saad vastata vaid individuaalselt.