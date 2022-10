Need 3 sodiaagimärki on kõige töökamad ja efektiivsemad

Inimese töökust saab mõõta erinevate mõõdupuude järgi, kuna neil võib olla erinev töötamisstiil ja -rütm. Kuid mõned on kokkuvõttes lihtsalt produktiivsemad ja saavad tehtud rohkem kui teised. Kui läheneda sellele astroloogia kaudu, tuleks sünnikaardis uurida eelkõige 6. (igapäevane töö ja efektiivsus) ja 10. (ambitsioonid ja karjäär) maja. Samuti tuleks vaadata, millises tähemärgis ja kuidas on aspekteeritud Päike, Kuu, Marss ja tõusumärk.

Keskendudes vaid sodiaagimärkidele, on võimalik tuua esile märgid, kes on valmis töötama kõige rohkem ning kõige produktiivsemalt, sest nad on vastavalt motiveeritud. Just järgmised kolm tähemärki on need kõigist kõige efektiivsemad töötajad.