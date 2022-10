NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on eksitavad päevad: valed suunad, valeinfo, vale motivatsioon

See nädal algab täiskuu mõjus, mis päev-päevalt nüüd küll väheneb. Ent ees on üsna kummaline nädal täis erinevaid rahutuid seise, mis võivad olukordi mitmes suunas paisata. Peaaegu kogu nädala toimib taustal Marsi kvadraat Neptuuniga, mis raskendab kindlal rajal püsimist, kuigi Saturni aspektid soovivad, et looksime mingisugust stabiilsust. Motivatsiooni on keerulisem hoida ning võime sattuda hoopis rändama tundmatutele radadele. Ära imesta, kui kõik läheb hoopis teisiti, kui plaanisid.