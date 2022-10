Jäär võib kogeda see nädal suurenevat segadust, teda kas mõistetakse valesti või ta ise ei näe teisi selgelt. Jääral on praegu raskem selgeid samme teha, seega tuleks võtta kõike aeglasemalt ja rohkem läbi mõelda. Suhted partneritega on olnud keerulised, kuid kolmapäeval tekib ka üks läbirääkimise võimalus - oluline on säilitada optimistlik hoiak.