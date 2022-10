IMELISED FOTOD ⟩ Ida-Virumaal virmalistemängu jahtiv hobifotograaf: kolm ööd passimist tasus ära

Hobifotograaf Erika jahib Ida-Virumaal virmalisi alates märtsist. Antud foto on tehtud 27. septembril 2022, Martsa külas.

Eestlased on Facebooki teinud vähemalt kaks virmalistele pühendatud gruppi, milles ühel on kuskil 17 000 liiget, teisel veidi üle 4000. Silmailu on aga mõlemas grupis küllaga ja ühte neisse postitab aktiivselt hobifotograaf Erika, kes meelsasti oma fotosid Elu24 lugejatega jagas.