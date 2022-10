Seekordne täiskuu on tulises Jääras, kuid ühenduses Chironiga, mis tavaliselt avab ühe tundliku haava. Mida need haavatavad päevad võivad kaasa tuua?

Täiskuu Jääras on tavaliselt küllaltki impulsiivne aeg, kuna emotsionaalne Kuu tulises Jääras ei hoia end tagasi ja reageerib kiiresti, enamasti tagajärgedele mõtlemata. Jäära täiskuu peamiseks teemaks on leida tasakaal oma individuaalsete soovide, emotsioonide ja diplomaatiliste suhete vahel. Siin on küsimus, kui palju saab oma nö enesekeskseid tundeid ja vajadusi väljendada, nii et see ei hakkaks suhteid kahjustama.