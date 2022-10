Donbassi asekuningas, kes tegi Putini, himustab tema kohta

Sergei Kirijenko on mees paljude nimedega: Kinder Surprise, väike inimarvuti, Nuke Surprise, kuid tema kõige uuem hüüdnimi on Donbassi asekuningas, selle järgi, et Venemaa president Vladimir Putin kuulutas ebaseaduslikult neli Ukraina osa, Donetski, Luhanski, Hersoni ja Saporižžja Venemaa osaks.