FOTO ⟩ Näitleja Merle Palmiste jagas koos emaga armsat klõpsu: vaba päev ilma punase huulepulgata

Rääkides vanusest, tõdes Palmiste, et inimene on vana siis, kui ta viimati naeris kümme aastat tagasi. «Mulle hästi meeldib just mu praegune vanus,» nentis ta. «Vaatasin kunagi ühte dokfilmi Kreeka saarest, mille elanikud olid väga vanad. Kõik tahtsid teada, mis oli nende erakordselt pika ea saladus. Mulle jäi meelde nende suhtumine: «Unusta aeg ja aeg unustab sinu!» Ma võtsin selle kohe omaks. Käekellaga ma ei käi. Mis mõttes näha, et jälle viis minutit vanem? Kümme minutit vanem? Ja ära passi passi. Seda on vaja ainult lennujaamas. Mina aja möödumisele ei mõtle, mitte kunagi!»