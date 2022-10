Kilekotis kassilaip jäi kõnnitee äärde ootama. «Surnud kassi äravedu ei õnnestunud korraldada»

Pöördusime kommentaari saamiseks ka Tartu koduta loomade varjupaiga poole. Varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar selgitas, et riigihankelise kohustusena ei ole varjupaigale pandud öisel ajal laipade üleskorjamist. «Eelkõige on öised väljakutsed mõeldud hädaolukordade lahendamiseks – kui on oht elusale loomale või looma poolt inimesele,» ütles Roosaar. «Samas ei ole me kunagi keeldunud häirekeskuse väljakutse peale välja tulemast, kui hukkunud loom on takistuseks teel või lihtsalt inimesi emotsionaalselt häiriv,» lisas ta. «Miks häirekeskus sel korral teistsugused lahendused välja pakkus, ei oska paraku kommenteerida – see on pigem häirekeskuse sisese töö korraldus, milles meil ei ole pädevust kaasa rääkida.»