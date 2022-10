KELLE OMA? ⟩ Tartus Tähtveres ootab omanikku äraeksinud kana

«Tähtverre Hermanni tänavale on tulnud juba kolme päeva eest kana. Kel kana kaotsis või teab mõnd siinkandi kanapidajat, andke märku. Lahkuda ta ei plaani. Aga ööd on külmad ja kassid passivad. Kui keegi teab kedagi, kes Tähtveres kanu peab, andke mulle palun märku! Või kui saate, pakkuge kanale (ajutist või uut) ulualust. Ise tahaks ka küll kanu pidada, aga praegu ei õnnestu vist talvistele tingimustele vastavat maja talle püsti panna,» kirjutas Liis laupäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Liisi lapsel on aga hea meel, et kana hoovis on. «Nagu maal oleks,» ütleb ta. «Naabri kass juba hiilis teda salaja. Peletasin ära,» ütleb Liis.