AMETLIK ⟩ Selgus kuninganna Elizabeth II surma põhjus

Üks detail tegi fotosid näinud inimesed aga murelikuks. Nimelt oli 96-aastase monarhi paremal käel näha tumedat lillakat laiku. Twitteris arutati, mis laik see kuninganna käel olla võib. Osa arvas, et Elizabeth II võis kukkuda ja veresoonte vigastada saamisest tekkis lilla laik. Veel pakuti, et ta käsi võis olla kipsis ja see on kipsi jälg või talle oli pandud kanüül. «Kas kuninganna on ikka hea tervise juures? See laik ta käel teeb murelikuks,» tundsid inimesed muret.