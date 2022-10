Riita laotud alustel saabunud küttepuud tekitasid vanahärrale meelehärmi: see tähendab 110 eurot vastu pükse

«Autojuht aga vastas, et arve saab peremehe käest. Helistasin siis uuesti sellele numbrile, kust puud tellisin, aga sain vastuseks, et tšekki ei saa ja et ta annab ise valda teada, et kompensatsiooni saaks,» räägib Arved, kes seejärel leppis olukorraga. Mainitud kompensatsiooni näol on tegemist küttetoetusega, mis on ette nähtud üksikvanuritele ja üksi elavatele puuetega inimestele, kes kasutavad kütteks puitu või briketti.