Jäärade suhted saavad nüüd jätkuvalt hoogu juurde ning uued positiivsed algused on võimalikud. Olemasolevad suhted saavad värskendust ning uued liidud võivad alata. Ent juhul, kui alustad kellegagi uut suhet, oleks ikkagi hea, kui tegu on inimesega, kellega sul on juba varasemaid kokkupuuteid. Nädala esimeses pooles paranevad töösuhted, aga teises pooles muutub Jäär eriti romantiliseks ning seltskondlikuks - seda aega ei tasu maha magada.