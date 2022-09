KAJA PIZZA VABANDAB OMA KLIENTIDE EES ⟩ Omanik: meie sotsiaalmeediasse häkiti sisse

Kõik sai alguse sellest kui Instagramis anti peale Kaja pizza külastust roa kohta kommentaar, kuid selline hinnang ja foto kvaliteet ei sobinud pizzeria omanikule üldse ning postitusele järgnes kohene reaktsioon. Nüüd tuleb välja, et tegemist oli häkkeritega, kes tegutsesid ettevõtte sotsiaalmeedias.

«Tahtlikult valesüüdistuste ja võltsisuga oli see rünnak suunatud Kaja Pizza Köögi mainet kahjustama, ettevõtte asutajate kui ka meeskonnaliikmete mainet. Kõik meie tõelised sõbrad teaksid, et viimase viie aasta jooksul, mil valmistasime tippkvaliteedilistest koostisosadest ausa pitsa ja olles kirglikult oma töö vastu, ei vastanud me oma klientidele kunagi lugupidamatul viisil,» rääkis omanik.