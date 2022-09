Reedel oli sügise sünnipäev ning astroloogilises plaanis annab see ülevaate, milline eesolev sügis tuleb. Paistab, et meid ootab päris pöördeline aeg.

23. septembril kell 04.04 sisenes Päike Kaalude sodiaagimärki ning see hetk oli ühtlasi sügisene pööripäev ja sügise algus. Tõepoolest, see sodiaagimärkide süsteem, mida me kasutame, põhineb pööripäevadel ning iga uus kardinaalne märk (Jäär, Vähk, Kaalud, Kaljukits) algatab järgmise aastaaja.