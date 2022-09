PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. september: Sõnnil on tööalaselt lennukad ideed, Vähk ei tohiks üle mõelda

Töiseid perspektiive puudutavad ideed on lennukad, ent nende ellu viimine näib suuresti olevat ebareaalne või siis väga kulukas.

Ärritajaks on ebakõlad suhetes. Ehk üritad kellelegi läheneda, ent ei suuda selleks õiget viisi ja õigeid sõnu leida.

Sinu mõtted on vastakad, seetõttu ei edene ettevõtmised kuigivõrd. Peaksid tegutsema, ent miski takistab energiat õigeteks asjadeks kasutamast.

Ennekõike võiksid oma jõu suunata tegemistesse, mida oled juba varem alustanud ja milles teatava edu saavutanud.

Kui lähedased ei mõista sind, ei tähenda see kaugeltki seda, et peaksid nendele meele järele olemiseks oma suunda muutma.

Karjääririndel võib toimuda mingi muudatus. Samas on sul keeruline tekkinud võimalust ära kasutada. Võid olla kõhklev ja kahtlev.

Rahaasjad ja sõprus on hoopis erinevad teemad. Elus võib olla hetki, mil õnnestub need omavahel ühendada, ent praegu pole see nii.