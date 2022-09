Hetkel on kuus planeeti retrograadsed, mis muudab inimeste fookust, energiataset ja reaalsustaju. Loe lähemalt, mida selline sügavalt retrograadne aeg kaasa toob ning saa teada, kui retrograadne oled Sina.

Kas tunned viimasel ajal suuremat väsimust ja veidi justkui «mulli sees» olekut? Ümbritsev elu tundub veider ning sündmused justkui kordaksid ennast, ilma et otseselt kuskile välja viiks? Väsinud «uudistest», mis on sisuliselt ikka ühe ja sama loo järjekordne ümberjutustus? Raskem on olla kohal ja selgeid plaane teha, sest hing justkui rändab kaugel minevikus ja võibolla ka tulevikus.