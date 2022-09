ÖINE TERROR ⟩ Tartus peetakse kohut jahipüssiga oma naist sihtinud ja naabrit tappa ähvardanud mehe üle

Tartumaal Kastre vallas Ignase külas koos oma elukaaslase Alla Antošinaga elanud Ülo Reisner peeti kinni 24. märtsil 2022 ning alates sellest ajast on ta viibinud vahi all. Reisner on ka varasemalt kriminaalkorras karistatud. Viimase karistuse kandmisest vabanes ta tingimisi enne tähtaega, olles vangis veetnud 5 kuud ja 15 päeva. Tööl mees ei käinud, kuid oli arvel töötukassas.