GALERII JA VIDEOD ⟩ 13 eurot liitri õlle eest: sakslased panevad taas pidu maailmakuulsal Oktoberfestil

Maailmakuulus õllepidu Oktoberfest on viimaks tagasi tagasi! Koroonaviiruse pandeemia tõttu kaks aastat korraldamata jäetud festivali külastas 2019. aastal umbes kuus miljonit inimest. Seega on kindlasti paljud üliõnnelikud, et Oktoberfest jälle toimub.