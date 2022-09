KUNA RAHU SAAB? ⟩ Kalamaja elanik on lootust kaotamas. «Mul üleval korteris on jälle märul, olmehuligaanid lärmavad»

«Mul üleval korteris on jälle märul. Purjus inimesed räägivad kõva häälega, ka naiste kisa kostab läbi. Tümps taob kogu kõlarite võimsusega. Miks ma pean elama joodikute kisa keskel? Alles üleeile nad pummeldasid, loopisid üksteist raskete asjadaega. Eile keegi koristas üleval asju loopides korterit, terve maja värises. Täna on jälle purjutamine. Kust need inimesed raskel ajal nii palju raha saavad, et kambas lakkamatult juua?» imestab Feja.